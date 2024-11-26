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В Тамбове с третьей попытки приватизировали усадьбу за 669,7 тыс. рублей

Тамбовское ООО «Современные строительные технологии» («ССТ») выкупило с торгов объект культурного наследия (ОКН) регионального значения «Городская усадьба купца Ефанова», расположенный на улице Ленинградской в облцентре. Начальная цена лота составляла 1 руб., покупатель повысил ее до 669,7 тыс. руб. Это следует из документации тендера.

В конкурсе приняла участие как минимум еще одна компания — московское ООО «Тамбовское подворье» Олега Лукина, которое занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Ее ценовое предложение было предпоследним и составило 334,8 тыс. руб.

В состав лота входили пять двухэтажных зданий общей площадью 993,5 кв. м. Они расположены на участке на 2 388 кв. м.

Согласно условиям конкурса, до 31 декабря 2027 года ООО «ССТ» должно разработать научно-проектную документацию по сохранению ОКН, провести реставрацию усадьбы с приспособлением для современного пользования, установить информационные надписи и обозначения со сведениями об объекте. Размер арендной платы за земельный участок под ОКН установлен в размере 1 руб. в год на срок выполнения условий конкурса.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Современные строительные технологии» было зарегистрировано в Тамбове в 2009 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором и единственным владельцем является Андрей Свинарев. В 2023 году выручка компании составила 19 млн руб., чистая прибыль — 5,5 млн руб. Годом ранее эти показатели составляли 24 млн и 8,4 млн руб. соответственно.

В сентябре-октябре усадьбу дважды пытались продать, но безуспешно. В первый раз конкурсная комиссия не допустила единственного участника — московское ООО «Сиверсия» — к торгам, а во второй — не было заявок.

Программа приватизации исторических зданий в Тамбове за 1 руб. началась в январе 2024 года. По данным мэра города Максима Косенкова, с этого времени было реализовано восемь ОКН. Так, в сентябре местное ООО «Возрождение» выкупило с торгов «Дом жилой» на улице Октябрьской за 4,2 млн руб. и «Жилой дом» на улице Советской за 9,1 млн руб. В июне владелец трех тамбовских строительных компаний Юрий Гончаров приобрел «Дом жилой» на улице Советской, 61/8 за 570 тыс. руб., а московский индивидуальный предприниматель Данила Савинков — «Усадьба тамбовского мещанина Игната Степанова. Флигель» за 1 руб. В мае местное ООО «СК Старт» получило «Дом жилой» на улице Базарной за 286,2 тыс. руб.

Анастасия Колпачева, Алина Морозова

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