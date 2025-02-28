Москва меняет маршруты

В марте часть оранжевой ветки столичного метро станет недоступна для пассажиров, а некоторые дороги в южном направлении — для автомобилистов, но только в выходные. 1-го, 2-го, 15-го, 16-го, 22-го и 23-го числа следующего месяца не будут ходить поезда между станциями «Новые Черёмушки» и «Октябрьская». Это связано со строительством перехода на будущую станцию «Академическая» Троицкой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

На время закрытия запустят бесплатные компенсационные автобусы, которые будут курсировать с минутным интервалом, обещают в столичном дептрансе. С учетом интенсивности пассажиропотока в выходные, не так много москвичей испытают неудобства, считает председатель Межрегиональной общественной организации «Союз пассажиров» Кирилл Янков: «Все это можно было бы сделать без закрытия, если работать только в часы ночного перерыва. Но тогда срок строительства этого объекта увеличивается в разы. Поскольку это выходные и действует Большая кольцевая линия с пересадкой на "Калужской", то ничего критического не случится. Правда, пассажирам придется сделать больше пересадок. Неприятно будет только тем, кто живет в районе станций метро "Шаболовская", "Академическая" и "Профсоюзная" — им придется ехать на автобусе. На "Ленинском проспекте" есть пересадка на МЦК. В Москве закрывались и более пассажиронапряженные линии».

Для компенсационных автобусов на Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября перед пересечениями с Вавилова, Дмитрия Ульянова, Гарибальди и Нахимовским проспектом введут временные выделенные полосы. Проезд по ним, а также по имеющейся полосе на Ленинском проспекте запретят даже для такси. Рядом с метро «Ленинский проспект» и «Новые Черёмушки» нельзя будет припарковаться. Также в дептрансе уточнили, что для автомобилистов на маршруте могут появиться дополнительные ограничения. Возможность получить штраф рядом с закрытыми станциями метро для автолюбителей существенно вырастет, отметил руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев: «Основное неудобство ждет автомобилистов, потому что создадут дополнительно полосу для общественного транспорта. Недаром это делается именно на выходных в надежде на то, что все-таки меньше людей будут передвигаться и не образуются заторы именно в часы пик.

При этом многие автовладельцы рискуют получить штрафы, даже этого не заметив.

Я сомневаюсь в том, что правительство Москвы будет устанавливать дополнительные камеры фото- и видеофиксации, но, думаю, на этих участках будет активно работать ГИБДД, чтобы не было ни нарушений правил дорожного движения, ни ДТП».

Оранжевая ветка входит в тройку самых загруженных в московской подземке. По данным портала «Метростат», от 25 тыс. до 70 тыс. пассажиров в день в среднем пользуются выходом каждой станции, которую закроют. В праздничные выходные 8 и 9 марта Калужско-Рижская линия будет работать в обычном режиме.

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Юлия Савина