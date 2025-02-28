Начальник инспекции гостехнадзора Прикамья вышел в финал конкурса на пост главы Осы

Конкурсная комиссия отобрала кандидатов на пост главы Осинского муниципального округа. В среду 5 марта на рассмотрение местной думы будут представлены: начальник инспекции государственного технического надзора Пермского края Игорь Морозов и заместитель главы Чайковского городского округа по инфраструктуре Виталий Астафьев. Об этом сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах». Главой станет тот, кто сможет заручиться большинством депутатских голосов. При этом на заседании должны присутствовать не менее 10 думцев — две трети от общей численности представительного органа.

Отметим, что действующий руководитель муниципального округа Алексей Григорьев не стал претендовать на новый срок полномочий. Основным кандидатом на должность главы считается Игорь Морозов, поддерживаемый краевыми властями.