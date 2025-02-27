В Челябинске задержали директора по закупкам «Макфы»

Сотрудники ФСБ совместно с региональным управлением СКР задержали директора по закупкам и снабжению АО «Макфа» Владлена Паршина. Информацию «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе компании, более развернутый комментарий будет предоставлен после появления подробностей о расследовании уголовного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника, задержание Владлена Паршина может быть связано с закупками зерна.

В пресс-службах региональных управлений СКР и ФСБ информацию о задержании Владлена Паршина не комментируют.

Владлен Паршин работает в «Макфе» более десяти лет. До этого он был сотрудником полиции, ушел в отставку в звании полковника. В 2011 году господин Паршин являлся заместителем начальника оперативно-разыскной части № 4 (по противодействию коррупции и должностным преступлениям) ГУ МВД России по Челябинской области. По информации в СМИ, Владлен Паршин является школьным другом экс-бенефициара «Макфы» Михаила Юревича.

В 2024 году АО «Макфа» перешло под контроль государства в лице Росимущества. Такое решение принял Центральный районный суд. Иск Генпрокуратура подала в ноябре 2024 года. Ответчиками по нему были бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, члены их семей и связанные с ними лица.