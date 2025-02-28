По подозрению в превышении полномочий задержан советник главы Красноярска

В Красноярске по подозрению в превышении должностных полномочий задержан Артур Арутюнян, занимающий пост советника мэра Владислава Логинова. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключение под стражу, сообщили в краевом управлении Следственного комитета России. Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным следствия, в сентябре 2023 года на сайте электронной торговой площадки было размещено извещение о проведении аукциона по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений, расположенных на Технологической улице. Заявки на участие в торгах поступили от ООО «УСК «Сибиряк»» и АО «Асфальтобетонный завод». Последнее было объявлено их победителем. В ноябре того же года муниципальная управляющая компания «Красноярская» и АО «Асфальтобетонный завод» подписали договор купли-продажи комплекса стоимостью более 4,5 млн руб., покупатель произвел оплату.

Как указывается в материалах следствия, в декабре 2023 года по указанию советника мэра руководитель департамента городского хозяйства и и.о. директора муниципальной управляющей компании «Красноярская» направили в адрес АО уведомления о расторжении договора купли-продажи имущества. Впоследствии сделка была расторгнута.

Илья Николаев