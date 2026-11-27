Итальянский бренд селективной косметики и парфюмерии Rouge Bunny Rouge недавно пережил стратегический перезапуск, а теперь все желающие могут ознакомиться с продуктами на первом этаже ЦУМа. В пространстве представлена декоративная косметика, включая знаковые помады марки, а также парфюмерная коллекция с ароматами Embers, Incognito и Tundra и новыми композициями. Обновленная концепция бренда объединяет три направления: beauty, art и fashion, при этом вся продукция производится в Италии и Франции.