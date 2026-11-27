Согласно закону, величина прожиточного минимума на душу населения будет увеличена с нынешних 18,9 руб. до 20,2 тыс. руб. Для трудоспособных граждан показатель вырастет с 20,6 тыс. до 22 тыс. руб., для пенсионеров — с 16,2 тыс. до 17,3 тыс. руб., для детей — с 18,3 тыс. до 19,6 тыс. руб. Новые значения начнут действовать с 1 января — одновременно со вступлением в силу закона о повышении МРОТ до 28,9 тыс. руб. (+6,8%).