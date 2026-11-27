Минфин до конца года разместит флоатеры из-за слабого спроса на классические ОФЗ
Минфин России до конца года планирует разместить бумаги с переменным купоном (флоатеры), сообщил заместитель председателя правительства — министр финансов Антон Силуанов, представляя бюджет в Совете федерации. По его словам, ведомство вынуждено прибегать к таким заимствованиям, поскольку спрос на облигации с постоянной доходностью невысок, и эта практика сохранялась в предыдущие годы.
Антон Силуанов отметил, что при доле флоатеров в общем объеме госдолга чуть больше трети выплаты по ним занимают две трети расходов на обслуживание долга. Поэтому главной задачей для снижения процентных расходов он назвал сокращение дефицита бюджета.
До конца года в графике Минфина осталось четыре аукционных дня — 2, 9, 16 и 23 декабря. План по заимствованиям на четвертый квартал предусматривает привлечение около 2,45 трлн руб. На данный момент привлечено 618 млрд руб. — план выполнен на 25,2%. Благодаря дополнительным доходам Минфин сможет скорректировать план в меньшую сторону, сообщил господин Силуанов, не уточнив масштаб сокращения.