До конца года в графике Минфина осталось четыре аукционных дня — 2, 9, 16 и 23 декабря. План по заимствованиям на четвертый квартал предусматривает привлечение около 2,45 трлн руб. На данный момент привлечено 618 млрд руб. — план выполнен на 25,2%. Благодаря дополнительным доходам Минфин сможет скорректировать план в меньшую сторону, сообщил господин Силуанов, не уточнив масштаб сокращения.