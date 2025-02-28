Имущество завода «Сибэлектротерм» выставлено на повторные торги с дисконтом

Имущественный комплекс ОАО «Сибирский завод электротермического оборудования», расположенный в Новосибирске, выставлен на повторные торги с дисконтом 11% за 1,42 млрд руб. Аукцион назначен на 8 апреля. Заявки принимаются с 3 марта до 4 апреля.

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Предыдущие торги, назначенные на 7 февраля, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Активы выставлены на торги единым лотом и включают земельные участки, на которых расположены производственные, складские, административные и конструкторские корпуса, а также железнодорожные пути, краны и промышленное оборудование.

Ранее стало известно, что Минпромторг РФ потребовал от победителя торгов по продаже имущества завода сохранить целевое назначение предприятия. Соответствующее объявление в январе 2025 года на Федресурсе разместил конкурсный управляющий ОАО «Сибэлектротерм» Сергей Лебедев.

Завод «Сибэлектротерм» был крупнейшим за Уралом производителем оборудования для электрометаллургии. В сентябре 2017 года признан банкротом с долгом на тот момент 1,4 млрд руб. В ноябре 2018 года «РАТМ-холдинг» сообщил о намерении создать на площадке «Сибэлектротерма» индустриальный парк, для чего взял в управление производственную площадку завода. В настоящее время завод не работает. На его территории расположено более 120 тыс. кв. м цехов.

Лолита Белова