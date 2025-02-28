Против Дмитрия Рыболовлева в Монако закрыто последнее уголовное дело

Апелляционный суд Монако постановил полностью аннулировать уголовное дело о торговле влиянием, которое было открыто в сентябре 2017 года в отношении бывшего пермского бизнесмен Дмитрия Рыболовлева, пишет «Ъ» со ссылкой на его адвокатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив "Ъ-Прикамье" Фото: Архив "Ъ-Прикамье"

Издание напоминает, что еще в 2018 году Дмитрию Рыболовлеву в Монако было предъявлено обвинение в «коррупции и торговле влиянием», основанное на содержании личной переписки его адвоката Татьяны Бершеды.

Летом 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что использование данных из телефона адвоката бизнесмена в расследовании было незаконным. После этого решения ЕСПЧ швейцарская прокуратура прекратила расследование в отношении Дмитрия Рыболовлева, а вчкра расследование аннулировал и Апелляционный суд Монако. Это уголовное дело было последним, открытым против президента ФК «Монако» в княжестве. Ранее, в ноябре 2023 года, в Монако в связи с отсутствием состава преступления было прекращено другое разбирательство, касающееся предполагаемого соучастия Дмитрия Рыболовлева в посягательстве на частную жизнь.

Оба дела вытекли из конфликта между Дмитрием Рыболовлевым, швейцарским арт-дилером Ивом Бувье и их общей подругой, жительницей Монако Таней Раппо. Она познакомила бизнесмена и арт-дилера в начале 2000-х годов, когда Дмитрий Рыболовлев захотел собрать коллекцию произведений искусства. Но в 2015 году бизнесмен подал жалобу на арт-дилера и госпожу Раппо. Он обвинил Ива Бувье в продаже ему картин по завышенной цене, а Таню Раппо — в посредничестве с целью обогащения. В 2017 году в качестве доказательства их сговора адвокат Татьяна Бершеда представила следствию аудиозапись частного диалога, сделанную во время совместного ужина у Дмитрия Рыболовлева. В ответ Таня Раппо подала жалобу на юриста в связи с нарушением права на уважение частной жизни, а также на бизнесмена за причастность к этим действиям.