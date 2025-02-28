Из свежей почты

Даша Смирнова, 15 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 219 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Регион-Тюмень» соберут 32 тыс. руб.

С самого рождения у Даши проблемы со здоровьем. В семь месяцев началась эпилепсия, в год поставили диагноз ДЦП. Реабилитация, массаж и физкультура, операция на ногах помогли — в четыре года дочка стала ходить. С 2015 года при поддержке Русфонда мы прошли несколько курсов лечения в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Даша стала спокойнее, частично себя обслуживает, самостоятельно ест. Понимает речь, выполняет простые просьбы. Но произносит только звуки и слоги, есть проблемы с общением. Мы очень благодарны вам за поддержку и просим помощи в оплате следующего курса лечения. Мария Смирнова, Тюменская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Даше необходимо продолжать лечение — заниматься укреплением мышц, совершенствовать походку, работать над координацией и речью».

Слава Колдаков, 10 лет, синдром 1–2-й жаберных дуг, требуется ортодонтическое лечение. 181 900 руб.

Внимание! Цена лечения 339 900 руб. Общество помощи русским детям внесло 120 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 38 тыс. руб.

Мой приемный сын родился с поперечной расщелиной лица справа, правого ушка не было — вместо раковины кожный валик. В четыре месяца хирурги убрали расщелину лица. Челюсти были недоразвиты, зубы росли скученно и криво. Родная мама мальчика о нем не заботилась. Я усыновила Славу, стала заниматься его здоровьем. В конце прошлого года мы были у челюстно-лицевого хирурга. Он сказал, что нужна операция на нижней челюсти, но перед ней потребуется пройти ортодонтию. Челюсти Славы все так же сильно отстают в росте, он может жевать только левой стороной, лицо сильно асимметричное. Помогите нам оплатить лечение! Ольга Колдакова, Алтайский край

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Славе необходимо пройти ортодонтическую подготовку к операции на нижней челюсти. Через два года планируем компрессионно-дистракционный остеогенез нижней челюсти, затем — пластику ушной раковины».

Кирилл Новиков, 9 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 250 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб.

Кирилл родился с переломами ребер, ключиц и ног. Врачи сказали, что у сына патологически хрупкие кости. С помощью Русфонда мы начали лечение в московской клинике Глобал Медикал Систем. Кириллу проводили терапию по укреплению костей и операции: исправляли деформации бедер и голеней, возникшие в результате переломов, и устанавливали в них штифты. Сейчас сын может сам пройти небольшое расстояние — для него это очень важно. Последний перелом — обеих рук — был в сентябре 2024 года. Недавнее обследование показало, что сейчас плотность костей снижена, пришло время для следующего курса лечения. Иван Новиков, Москва

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «По данным денситометрии, минеральная плотность костей снижена, Кириллу необходимо продолжить лечение и реабилитацию».

Ника Сысоева, 6 лет, укорочение правой ноги, требуется этапное хирургическое лечение. 248 763 руб.

Внимание! Цена лечения 1 033 108 руб. Добровольное общество «Милосердие» (Казахстан) внесло 484 345 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 300 тыс. руб.

В три месяца Нике сделали рентген и выявили укорочение правой ноги, дисплазию тазобедренных суставов и неправильно сформированные стопу и колено. Мы делали лечебные процедуры, до года дочка носила специальную шину. Ходить Ника начала в индивидуально изготовленной обуви с набойкой. Больше никакого лечения местные ортопеды не предлагали, и тогда мы обратились к доктору Вавилову. Он сказал, что дочке требуется хирургическое лечение. Разница в длине ног составляет уже 6 см и будет только расти. Помогите с оплатой! Юлия Сысоева, Казахстан

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Нике нужно этапное хирургическое лечение, оно позволит на длительный период скомпенсировать разницу в длине ног на 5 см».

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