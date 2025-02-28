26 процентов составила доля России в поставках удобрений в ЕС в 2024 году, следует из данных Евростата. Показатель вырос впервые с начала военной операции РФ на Украине: в 2022 году он оценивался в 22%, в 2023-м — в 20%, при этом до начала СВО его значение колебалось вблизи 29%. В деньгах в 2024 году импорт удобрений из РФ в ЕС вырос до €1,7 млрд после €1,3 млрд в 2023 году. На эти данные, по всей видимости, будет ссылаться Еврокомиссия, которая рассчитывает постепенно отказаться от российских поставок. Наращивать свои доли в европейском импорте между тем продолжили также Египет и Марокко. Предполагается, что именно они при необходимости компенсируют «выпавшие» российские поставки.