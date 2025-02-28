К 2030 году мировой спрос на метанол и аммиак может превысить предложение

К 2030 году темпы роста производства метанола и аммиака в мире могут не успевать за динамикой спроса. Это следует из данных исследования консалтингового агентства Kept. Это создает возможности для наращивания мощностей, в том числе в России. Но пока российских экспортеров ограничивают дорогая логистика и отсутствие необходимой инфраструктуры.

Согласно исследованию Kept, мировое потребление метанола к 2030 году может вырасти до 107–131 млн т, а к 2040 году — до 125–161 млн т. При этом уже к 2030 году может возникнуть дефицит мощностей в 5–19 млн т. Аналогичная ситуация ожидается и с аммиаком: потребность в дополнительных мощностях оценивается в 5–13 млн т.

В России действующие мощности по производству метанола составляют 5,7 млн т в год, но к 2030 году их могут увеличить до 12 млн т за счет новых проектов. Однако внутренний рынок метанола в РФ близок к насыщению, и основная точка роста — экспорт. До санкций ЕС основным рынком сбыта была Европа, но после запрета в 2022 году экспорт метанола из России упал на 25%. В 2024 году поставки выросли до 1,8 млн тонн, но остаются ниже докризисных уровней.

Подробнее об этом — в материале «Метанолу ищут мощности».