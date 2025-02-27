Управделами не управился с квартирой

В Нижегородском облсуде рассмотрели жалобу защиты на арест Юрия Бортникова, бывшего и. о. управделами областного правительства. Он обвинен в растрате: в 2023 году управление делами организовало ремонт служебной квартиры, арендованной у администрации Нижнего Новгорода, для заместителя губернатора Юрия Ильина. Ремонт обошелся более чем в 5 млн руб. из областного бюджета. Адвокат арестованного экс-чиновника заявил, что «дело шито белыми нитками» и никаких признаков хищения здесь нет. Юрий Бортников полагает, что в крайнем случае можно говорить о нецелевом расходовании денег, но в растрате он точно не виноват. Однако облсуд отказался смягчить ему меру пресечения и отпустить под домашний арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Областной суд решил не освобождать Юрия Бортникова

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Областной суд решил не освобождать Юрия Бортникова

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бывший и. о. руководителя управления делами правительства Нижегородской области Юрий Бортников попытался выйти из СИЗО, куда был помещен по уголовному делу об особо крупной растрате. В Нижегородском облсуде рассмотрели жалобу его защиты на арест. В ходе заседания стала известна суть обвинения, предъявленного бывшему управляющему делами.

По данным следствия, в 2023 году чиновник, «желая для себя благоприятных последствий за улучшение жилищных условий вышестоящего руководства», организовал ремонт ведомственной квартиры на Славянской улице площадью 150 кв. м. Она предназначалась для заместителя губернатора Юрия Ильина (недавно он покинул должность и регион, уехав на другую работу). Квартира, на ремонт которой из областного бюджета было потрачено 5,3 млн руб., принадлежала администрации Нижнего Новгорода. Однако областное управделами арендовало ее, а господин Ильин лично приезжал проверять, как идет ремонт.

Израсходованную подрядчиками сумму следствие вменило в ущерб, решив, что управляющий делами незаконно направил бюджетные средства на ремонт не принадлежавшей государству квартиры.

Арестованный Юрий Бортников по видеоконференцсвязи из СИЗО попросил перевести его под домашний арест в семью родной сестры. После увольнения из нижегородского правительства он хотел уйти в отпуск и затем ехать на новую работу в Самару. Однако 11 февраля его задержали, допросили и на следующий день арестовали до 10 апреля. Бывший управделами считает, что не было никаких оснований для ареста. Он рассказал, что не собирался никуда бежать, так как на его иждивении семья с двумя несовершеннолетними детьми. Он также опроверг доводы следствия о возможности давления на свидетелей, сообщив, что все сотрудники его управления уже допрошены следователем СК и сотрудниками ФСБ, телефон у него изъяли, а из контактов он помнит только номер жены.

Уничтожить улики, по словам арестанта, также невозможно, так как вся документация по контракту на ремонт квартиры размещена на госзакупках. «До моего задержания я написал явку с повинной, что также свидетельствует о том, что скрываться от следствия и суда я не собирался», — сообщил Юрий Бортников.

Адвокат Михаил Гаранин заявил, что уголовное дело «шито белыми нитками», а в Московском райсуде вообще не стали оценивать квалификацию преступления.

«Фундаментальное нарушение уголовного закона в том, что мотивом Бортникова было не хищение. Это не его квартира, не его близких родственников. Ремонтировалась ведомственная квартира. Версия о хищении в пользу администрации Нижнего Новгорода выглядит нелепо, тем более что управделами эту квартиру у нее арендовал. То есть это была ведомственная квартира, находившаяся в пользовании и временном владении правительства, которая ремонтировалась для заместителя губернатора. Это никак не может быть хищением. Уголовное дело было возбуждено незаконно»,— заявил защитник.

По словам адвоката, уголовное дело было без документальной проверки быстро возбуждено по рапорту оперативного сотрудника ФСБ: чекисты, минуя судебный порядок, срочно провели безотлагательный обыск и без присутствия адвоката убедили Юрия Бортникова дать признательные показания, пообещав ему домашний арест.

«Нет никаких оснований держать его в клетке»,— заявил Михаил Гаранин.

Прокуратура возражала защите. По словам представителя обвинения Ларисы Романовой, Московский райсуд «принял законное и обоснованное решение», взяв бывшего управделами под стражу по тяжкому обвинению: он может скрыться, не все свидетели еще допрошены. В перерыве арестованный рассказал журналистам, что считает себя невиновным. «Я не совершал умышленно никаких противоправных действий. Я не знаю, почему появилось это уголовное дело: бюджетных средств я не присваивал», — сообщил он, отметив странность того, что по событиям 2023 года его задержали только в 2025 году. Юрий Бортников предположил, что в ситуации с ремонтом скорее имелось нецелевое расходование областных средств на ремонт муниципальной квартиры.

По его словам, у областного правительства было несколько служебных квартир, на всех их не хватало. Поэтому большую часть квартир запрашивали у городской администрации на праве оперативного управления. «Расходы на аренду (жилья для иногородних сотрудников правительства.— «Ъ») составляют порядка 4 млн руб. в год. Таким образом, мы хотели снизить финансовую нагрузку на управление делами и сократить расходы областного бюджета»,— пояснил арестованный чиновник благую цель сотрудничества с мэрией.

Судя по суммам, ремонт одной квартиры для заместителя губернатора обошелся дороже, чем вся годовая аренда жилья для сотрудников. Впрочем, адвокат Михаил Гаранин заметил, что к стоимости пятимиллионного ремонта у следствия вопросов нет: их скорее надо задавать членам правительства, проживающим в таких квартирах.

Областной суд не нашел оснований освободить Юрия Бортникова: решение о его аресте оставлено в силе. Защита пообещала обжаловать арест дальше в кассации.

Роман Кряжев