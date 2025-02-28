Умер Борис Спасский

На 89-м году жизни скончался в последнее время тяжело болевший Борис Спасский, десятый чемпион мира по шахматам, одна из самых неординарных личностей, которые когда-либо становились их королями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Спасский

Фото: Фред Гринберг / РИА Новости Борис Спасский

Фото: Фред Гринберг / РИА Новости

Игре, ставшей для СССР чем-то вроде культа, он научился ребенком во время Великой Отечественной войны, вскоре после нее, юношей, уже принимал участие в чемпионате страны с его колоссальной конкуренцией и показывал в нем вполне достойные результаты, а в 18 лет получил гроссмейстерское звание: так рано до того момента его не удостаивался никто.

Впервые Спасский добился права участвовать в чемпионском матче в 1965 году, одолев Михаила Таля, но уступил в нем еще одному великому и куда более опытному, чем он, сопернику — Тиграну Петросяну. Потом, в 1969-м, они встретились снова, и Спасский взял реванш у непревзойденного мастера защиты. Ему не повезло с тем, что в настоящую шахматную легенду все-таки превратился следующий его чемпионский поединок. В нем в 1972 году Борис Спасский бился с американским гением Робертом Фишером и сам потом клял себя за то, что повелся на его трюк с отказом от выступления во второй партии после проигранной претендентом первой и знаменитым ультиматумом, содержавшим ряд дурацких требований вроде игры в закрытом от публики помещении. Кажется, он действительно выбил советского чемпиона из колеи, а Фишеру придал уверенности. Матч выиграл американец, а Спасскому с его колоссальным талантом, которым восхищался даже новый король, привыкший смотреть на соперников с пренебрежением, больше не суждено было взлететь на верхушку, хотя золото чемпионата СССР во второй раз он завоевал.

В середине 1970-х Борис Спасский, умудрявшийся, несмотря на предполагавший полную лояльность советской системе статус, почти открыто ее недолюбливать, эмигрировал во Францию, но в пожилом возрасте разочаровался и в ней, в 2012-м вернувшись на родину.

Арнольд Кабанов