Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Советский, французский и российский шахматист 10-й чемпион мира Борис Спасский умер в возрасте 88 лет. О его смерти сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Спасский в 1973 году

Фото: Фред Гринберг / РИА Новости Борис Спасский в 1973 году

Фото: Фред Гринберг / РИА Новости

«Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны»,— сказал господин Филатов ТАСС.

Борис Спасский родился 30 января 1937 года в Ленинграде. После начала Великой Отечественной войны, незадолго до блокады, его вместе с братом эвакуировали в село Коршик Кировской области. Вернувшись в 1946 году в Ленинград, он поступил в шахматный кружок Ленинградского Дворца пионеров. Первым тренером Бориса Спасского стал заслуженный тренер СССР Владимир Зак. В 1952 году он стал тренироваться у будущего гроссмейстера Александра Толуша.

В 1955 году Борис Спасский выиграл чемпионат мира среди юношей и прошел отбор в турнир претендентов. В 18 лет он стал самым молодым гроссмейстером в истории на тот момент. В 1960 году состоялась первая партия Бориса Спасского с американским гроссмейстером Робертом Фишером. Советский шахматист одержал победу. В 1969 году Борис Спасский победил советского гроссмейстера Тиграна Петросяна и стал десятым чемпионом мира.

В 1976 году Борис Спасский эмигрировал во Францию. На родину он вернулся только в 2012 году. После смерти в 2010 году Василия Смыслова Борис Спасский стал старейшим чемпионом мира по шахматам среди живущих.