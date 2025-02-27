Напавших на российское консульство в Марселе приговорили к тюремному сроку

Уголовный суд Марселя признал виновными и приговорил к тюремному заключению двух мужчин, напавших 24 февраля 2025 года на генеральное консульство России в Марселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Василе Х. (слева) и Жорж С. Фото: Miguel Medina / AFP Вид на российское консульство в Марселе Фото: Manon Cruz / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Василе Х. (слева) и Жорж С. Фото: Miguel Medina / AFP Вид на российское консульство в Марселе Фото: Manon Cruz / Reuters

Сотрудники французского Национального центра научных исследований Жорж С. и Василе Х. получили по восемь месяцев тюрьмы за попытку подрыва консульства. Они бросили три самодельных взрывных устройства через забор дипломатического представительства в день годовщины начала боевых действий между Россией и Украиной. Два из них сдетонировали, но не причинили ущерба.

Консульство России назвало инцидент террористическим актом и потребовало расследования. Российский МИД также осудил нападение, а Следственный комитет России открыл уголовное дело. Французские власти выразили сожаление в связи с угрозой дипломатической безопасности.

В тот же день обвиняемые, попавшие на камеры видеонаблюдения консульства, были задержаны и отправлены под суд. Судья признал их виновными в «попытке повреждения чужого имущества опасным способом» и «незаконном изготовлении взрывных устройств». Однако, поскольку назначенный срок не превышает одного года, наказание может быть заменено на домашний арест с электронным браслетом.

Как сообщили Franceinfo и BFM, обвиняемые объяснили, что их действия были продиктованы личными мотивами: Василе Х. хотел выразить свой протест против событий на Украине, Жорж С. к тому же женат на украинке. Они признали вину и выразили сожаление о содеянном, утверждая, что не осознавали возможных дипломатических последствий. «Мы хотели привлечь внимание, но не хотели никого ранить или нанести ущерб»,— заявили они. «Мы не подумали о последствиях, мы вели себя глупо и полностью потеряли контроль над ситуацией»,— добавили обвиняемые. Оба подчеркнули, что собирались вскоре сдаться властям. «Мы пошли на проукраинский митинг вечером, чтобы полиция нас задержала»,— объяснили мужчины.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ».

Алексей Тарханов, Париж