На российское консульство в Марселе напали ученые

В понедельник, 24 февраля 2025 года, в саду генерального консульства России в Марселе произошел взрыв. Около 8:00 утра по местному времени неизвестные бросили на территорию консульства три пластиковые бутылки с взрывчатой смесью. Вчера нападавшие были арестованы. Об этом сообщила префектура города Марселя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вход на территорию генконсульства России в Марселе

Фото: Manon Cruz / Reuters Вход на территорию генконсульства России в Марселе

Фото: Manon Cruz / Reuters

В первые же часы после нападения генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский подтвердил, что взрыв произошел на территории консульства. К счастью, никто не пострадал, и здание не получило повреждений.

Сразу после взрыва, опасаясь масштабного террористического нападения, персонал консульства укрылся в здании, была вызвана полиция. Район вокруг консульства был оцеплен, на место прибыли саперы и пожарные. Они тщательно обследовали территорию, и, как утверждается, робот-сапер обезвредил одно не сработавшее взрывное устройство, а полицейские блокировали весь район, прилегающий к консульству.

Утром 24 февраля полицейский источник сообщил о возможном наличии как минимум двух «коктейлей Молотова». Однако позднее префектура полиции департамента Буш-дю-Рон уточнила, что на месте были найдены три полулитровые пластиковые бутылки из-под газировки, содержимое которых было отправлено в лабораторию для анализа.

Вчера, 25 февраля, прокуратура Марселя сообщила о задержании подозреваемых в причастности к инциденту. Ими оказались двое мужчин, работающих исследователями в Национальном центре научных исследований (CNRS) Франции. Один из них — 50-летний инженер, другой — 40-летний ученый-химик. Оба задержанных признали свою вину, объяснив свои действия поддержкой Украины. Они подробно описали, как изготовили самодельные взрывные устройства, используя пластиковые бутылки, заполненные смесью азота и других химических веществ, способных вызвать детонацию.

Задержание произошло во время демонстрации в поддержку Украины, проходившей в Старом порту Марселя. Подозреваемые были опознаны благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных на территории консульства. В настоящее время они находятся под стражей и ожидают судебного разбирательства по обвинению в «повреждении имущества с использованием взрывчатых или зажигательных веществ».

Алексей Тарханов, Париж