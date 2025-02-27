США выдали России обвиняемого в разбое

По инициативе Генпрокуратуры России из США депортирован Дмитрий Кошелев. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. На родине он обвиняется по п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

Как полагает следствие, 15 июля 2014 года, находясь в пассажирском терминале аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, Дмитрий Кошелев вместе с сообщниками напал с оружием на сидящих в машине людей и похитил у них имущество и денежные средства в размере более $1,5 млн. Обвиняемый скрылся от уголовного преследования и в апреле 2020 года был объявлен в международный розыск.

В мае 2021 года поступили сведения об установлении нахождения Дмитрия Кошелева на территории США в связи с возможным нарушением им иммиграционного законодательства страны. «Благодаря взаимодействию Генпрокуратуры России с компетентными органами СIF с учетом предоставленных российской стороной материалов удалось добиться принятия решения о его депортации»,— также сообщили в надзорном ведомстве.

Александр Александров