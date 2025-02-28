«Метафракс Кемикалс» увеличил выручку, но снизил прибыль

ПАО «Метафракс Кемикалс» (входит в ГК «Росхим») опубликовало отчетность за 2024 год. Как следует из документа, чистая прибыль общества за отчетный период составила 271,942 млн руб., за аналогичный период прошлого года этот показатель был 2,277 млрд руб. При этом выручка предприятия выросла с 28,901 млрд руб. до 33,183 млрд руб. Затраты общества по обычным видам деятельности увеличились с 23,722 млрд руб. до 28,846 млрд руб. В то же время кредиторская задолженность общества снизилась с 36,148 млрд руб. до 25,838 млрд руб. Доля продаж готовой продукции на экспорт составила 38,69%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Метафракс Кемикалс» занимается производством метанола, параформальдегида, пентаэритрита, уротропина, карбамида, меламина и других химических продуктов.