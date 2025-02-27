Хинштейн сообщил о проблемах с выдачей жилищных сертификатов на «Госуслугах»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о сбоях на «Госуслугах», из-за которых утратившие жилье в результате атак на регион не могут получить жилищные сертификаты. Господин Хинштейн опубликовал скриншоты с обращениями жителей и заявил, что обратился в Минцифры с требованием разобраться в причинах сбоя.

В случае потери постоянного и единственного жилья из-за ЧС граждане могут получить жилищный сертификат, дающий субсидию на покупку квартиры (70 тыс. руб. за 1 кв. м). Сертификаты выдает Минстрой Курской области. По данным на середину февраля 2025 году, жителям выдано более 6,6 тыс. сертификатов, из них реализовано 2 тыс. сертификатов на общую сумму 11,9 млрд руб.

По представленным главой региона данным, всего через «Госуслуги» подано 1286 заявлений на получение жилищных сертификатов. В обращениях жители сообщают, что получают отказ в выдаче сертификата, в основном, из-за того, что их муниципалитет не входит в перечень пострадавших территорий.

В сообщении господин Хинштейн также представил несколько «точек сбоя сервиса», из-за которых на «Госуслугах» зафиксирован «высокий процент отказов»:

На «Госуслугах» не принимаются заявления по очному приему граждан, из-за чего в системе может не быть данных по уже согласованным решениям о сертификатах;

Сервис не использует типовые причины отказов, из-за этого нельзя узнать, что на самом деле становится причиной отказа в выдаче сертификата;

Справочник населенных пунктов Курской области в сервисе имеет «некорректные привязки».

Полина Мотызлевская