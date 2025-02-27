Сооснователя нежелательного издания DOXA заочно приговорили к 10 годам колонии

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего редактора и сооснователя онлайн-издания DOXA (деятельность организации признана нежелательной в РФ) Армена Арамяна (включен в перечень экстремистов и террористов) к десяти годам и одному месяцу колонии общего режима. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и распространении фейков о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщила столичная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Армен Арамян (включен в перечень экстремистов и террористов)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Армен Арамян (включен в перечень экстремистов и террористов)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Суд установил, что в августе 2022 года фигурант на почве политической ненависти разместил в журнале DOXA (деятельность организации признана нежелательной в РФ) материал, в котором содержалась заведомо ложная информация о действиях российской армии в ходе спецоперации. В январе 2023 года на сайте того же издания осужденный опубликовал статью, в которой призывал поджигать российские военкоматы и совершать теракты на железнодорожных путях.

Помимо лишения свободы, суд лишил Армена Арамяна (включен в перечень экстремистов и террористов) администрировать сайты на четыре года. Приговор в законную силу не вступил. Фигурант находится в международном розыске.

Никита Черненко