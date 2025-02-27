Лукашенко анонсировал визит в РФ и переговоры с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал предстоящий визит в Россию и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство БЕЛТА. По словам господина Лукашенко, в Москве они обсудят в том числе соглашение США и Украины по редкоземельным металлам.

«Через неделю мы с ним встретимся в Москве, и мы очень подробно и детально поговорим по всем вопросам. По телефону мы на это и сослались, что мы встретимся и обсудим все вопросы в деталях»,— сказал господин Лукашенко в интервью американскому блогеру, представителю новых медиа Марио Науфалу.

В интервью американскому блогеру белорусский лидер также сообщил, что обсуждал с российским коллегой сделку США и Украины по редкоземельным металлам. Он допускал, что Москву может насторожить сделка США и Украины по редкоземельным металлам. По его словам, «неприятно, что мощное государство в виде Соединенных Штатов Америки у тебя под забором, за окном будет разрабатывать полезные ископаемые, создавать свои предприятия и так далее». «Это мог бы делать ты, но делают другие»,— отметил он. И добавил: «Но это Россия переживет. Россия огромная, и у нее этого добра хватает».

Ранее Александр Лукашенко призывал «не обольщаться» переговорами РФ и США в Эр-Рияде. По его словам, цели Вашингтона до конца непонятны.

О том, какие сделки могут заключить Россия, США и Украина, «Ъ» писал в материале «Стороны занялись разработкой».

Анастасия Домбицкая