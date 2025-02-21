Лукашенко призвал не обольщаться переговорами РФ и США в Эр-Рияде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об изменении политической обстановки после переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде. Однако, по его словам, «не надо обольщаться», поскольку цели Вашингтона до конца непонятны. Кроме того, он предупредил о рисках роста конкуренции в случае возвращения иностранных компаний на белорусский рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

«Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее. Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами. Вот этого россиянам допустить нельзя»,— сказал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область (цитата по БЕЛТА).

Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде состоялись 18 февраля. Кремль называл основной темой встречи восстановление российско-американских отношений, а также перспективу диалога о прекращении боевых действий на Украине. По итогу переговоров стороны договорились создать группы для переговоров по российско-украинскому конфликту и восстановить штаты посольств. Президент России Владимир Путин говорил, что «высоко» оценил переговоры в Эр-Рияде и подчеркнул: «Результат есть». Он отметил заинтересованность американской стороны в совместной работе по разным направлениям.

О встрече делегаций — в материале «Ъ» «Украина за скобками».

Лусине Баласян