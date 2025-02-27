Шойгу цитатой из Козьмы Пруткова прокомментировал гарантии ЕС для Украины

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что ему «сложно говорить» о гарантиях безопасности для Украины со стороны Евросоюза. По мнению господина Шойгу, все гарантии, которые ранее европейские страны давали Украине, «не оправдали себя».

В качестве примера Сергей Шойгу привел соглашение о мирном урегулировании политического кризиса на Украине, принятое в феврале 2014 года при участии тогдашнего президента страны Виктора Януковича. Документ, гарантами которого выступили Германия, Франция и Польша, предусматривал проведение досрочных выборов и сдачу оружия оппозицией. «Эти гарантии прожили аж целых три часа»,— заявил секретарь Совбеза.

Сергей Шойгу также напомнил о Минских соглашениях, которые были призваны урегулировать конфликт на Донбассе. Как отметил господин Шойгу, в 2024 году оба подписанта гарантий, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и 24-й президент Франции Франсуа Олланд, признались, что договор был заключен, чтобы дать Украине время перевооружиться.

«Единожды солгавши, кто тебе поверит. А тут не единожды, как вы видите, тут уже, во всяком случае, по Украине дважды»,— сказал Сергей Шойгу, комментируя гарантии ЕС (цитата по ТАСС).

Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что Европа должна готовиться к «европейскому вкладу в гарантии безопасности, которые будут необходимы для обеспечения прочного мира в Украине». В качестве гарантии безопасности Великобритания и Франция подготовили план размещения на Украине миротворческого контингента из числа европейских военнослужащих.

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