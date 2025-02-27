Евросовет призвал ЕС готовиться к обеспечению гарантий безопасности Украины

Председатель Евросовета Антониу Кошта в приглашении на саммит Евросоюза 6 марта заявил, что Европа должна готовиться к обеспечению гарантий безопасности Украины после прекращения огня. По его словам, государства ЕС могут взять на себя «бОльшую ответственность за безопасность Европы».

«Поэтому мы должны быть готовы к возможному европейскому вкладу в гарантии безопасности, которые будут необходимы для обеспечения прочного мира в Украине»,— говорится в приглашении лидерам ЕС, опубликованном в соцсети X. Антониу Кошта также сообщил, что пригласил на саммит президента Украины Владимира Зеленского.

В качестве гарантии безопасности Великобритания и Франция подготовили план размещения на Украине миротворческого контингента из числа европейских военнослужащих. Предполагается, что до 30 тыс. миротворцев будут защищать объекты инфраструктуры, города и порта, в том числе на Черном море. Лондон и Париж рассчитывают на военную помощь со стороны США. 27 февраля этот вопрос с американским президентом Дональдом Трампом обсудит премьер Великобритании Кир Стармер.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прийти по-английски».

Лусине Баласян