Певец Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Апрелевке

Певец Александр Буйнов сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данным агентства, певец находился за рулем автомобиля Lexus и в момент ДТП был трезв. «РИА Новости» пишут со ссылкой на правоохранителей, что женщина госпитализирована с разрывом связок ноги. Сам господин Буйнов сказал ТАСС, что находится в контакте с пострадавшей и оказывает ей помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Собеседник ТАСС сообщил, что артисту грозит административный штраф на сумму от 7,5 тыс. руб. или лишение прав на срок до 1,5 года. За повреждения средней тяжести ему грозит штраф до 37,5 тыс. или лишение прав до двух лет. «По предварительным данным, речи о тяжелых травмах не идет»,— сказал источник агентства.

Господин Буйнов отмечает, что с места аварии не скрылся и запротоколировал произошедшее с полицией. «В сумерках наехал левым крылом машины. На автомобиле никаких следов нет»,— сказал он. Артист добавил, что у пострадавшей «легкие травмы — синяки, растяжение связки левого колена».

Директор артиста Сергей Пудовкин сообщил «РИА Новости», что господин Буйнов в момент аварии пытался оказать пострадавшей медицинскую помощь. «Все извинения, вся помощь будет оказана, безусловно... Александр Николаевич — настоящий мужик, с честью и достоинством»,— сказал господин Пудовкин.

По данным Telegram-канала Shot, пострадавшая — 61-летняя воспитательница детского сада Алла Николаевна. Ее сын рассказал медиапроекту, что музыкант после ДТП «встал в стороне и стоял», «без извинений, без всего».

Полина Мотызлевская