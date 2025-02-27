Фармкорпорация Eli Lilly инвестирует в США $27 млрд

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly заявила, что вложит в свое производство на территории США $27 млрд. Компания отметила, что с 2020 года уже инвестировала туда $23 млрд, таким образом ее общий объем инвестиций в США достигнет $50 млрд. Главными объектами новых вложений станут четыре новых завода Eli Lilly, местонахождение которых будет объявлено в ближайшие месяцы. Компания отметила, что таким образом создаст в США около 10 тыс. новых рабочих мест.

Свое заявление компания сделала в Вашингтоне, на мероприятии присутствовали представители администрации Дональда Трампа — директор Национального экономического совета Кевин Хассет и министр торговли Говард Латник. По мнению американских наблюдателей, Eli Lilly пытается снизить экономические и политические издержки от действий нынешней администрации США. Дональд Трамп не раз призывал американские корпорации переносить производство в США либо расплачиваться за импорт своей продукции повышенными тарифами. В последние годы именно Eli Lilly активно развивала производство за пределами США, в том числе в Китае.

Евгений Хвостик