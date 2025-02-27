Грузинского наемника заочно приговорили к 13 годам колонии

Верховный суд Донецкой народной республики признал виновным гражданина Грузии Шалву Иасашвили в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ) на стороне ВСУ. Его заочно приговорили к 13 годам заключения, фигурант объявлен в международный розыск, сообщил Следственный комитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2022 году осужденный вступил в украинское вооруженное формирование. Он прошел военную подготовку на тренировочных базах, а затем получил обмундирование. Далее наемник участвовал в боях против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и российских военнослужащих.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Иасашвили был членом группировки «Кавказский легион» (признан террористической организацией в РФ и запрещен). По словам собеседника агентства, наемник получил более 2 млн руб. в качестве вознаграждения.

Ранее суд в ДНР приговорили еще одного грузинского наемника — Михаила Гогнадзе. Сообщалось, что он вступил в ряды ВСУ в 2016 году. В январе на пожизненное осудили наемника из Грузии, вступившего в националистический батальон «Азов» (признан террористической организацией в РФ и запрещен).

Никита Черненко