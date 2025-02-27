Рождаемость в Японии упала до самого низкого уровня с 1899 года

В 2024 году в Японии родилось 720 988 человек, включая детей иностранных граждан. По данным Министерства здравоохранения страны, которые публикует «Асахи Симбун», это на 5% меньше, чем годом ранее, и это уже девятый год сокращения числа рождений подряд. Как показывают данные министерства, в 2024 году родилось самое небольшое число детей за все время сбора таких данных, то есть с 1899 года.

Рекордным по рождаемости в Японии стал 1949 год, тогда родилось более 2,69 млн младенцев. Но с 1974 года этот показатель стабильно снижался. В 2016 году число рождений упало ниже 1 млн в год и далее сокращалось на 3–5% в год. В Министерстве здравоохранения эту тенденцию объясняют несколькими причинами.

В частности, в последние годы японцы предпочитают позднее вступать в брак и, соответственно, позже рожают детей.

Число заключенных браков в 2024 году оказалось одним из самых низких с 1945 года — 499 999, хуже показатель был только в 2023 году. Кроме того, негативно сказалась на ситуации пандемия COVID-19. На фоне падения рождаемости в Японии растет смертность. По данным министерства, число смертей выросло на 1,8% по сравнению с 2023 годом и достигло рекордного уровня — 1,62 млн человек.

Алена Миклашевская