Самарскому производителю «Мистера Сидра» отказано в прекращении дела

Предприниматель из Самары Артем Айрапетян, которому вменяется производство и сбыт напитка «Мистер Сидр», не смог добиться прекращения своего уголовного преследования либо отправления дела прокурору. Суд отказал ему в удовлетворении соответствующего ходатайства на предварительном заседании. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Артему Айрапетяну вместе с бизнесменом, учредителем и фактическим руководителем ООО «Анди» Анаром Гусейновым вменяется производство и продажа контрафактного спиртного, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Следствие считает, что в 2023 году обвиняемые организовали в помещении в Самаре производство сидра, и для экономии времени и технических расходов добавили в растворимый сок спирт.

С мая по июнь 2023 года Артем Айрапетян купил 4 тыс. л спирта у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина. Это сырье было украдено со склада ГУ МВД России по Самарской области. Документы о легальности продукции не было. Установлено, что указанный спирт был метиловым.

Произведенный контрафакт (более 30 тыс. л) был поставлен в магазины Удмуртии, Марий Эл, Курганской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей. После покупки и употребления напитка от отравления скончались 50 человек и 66 пострадали. Потерпевшие потребовали возместить им причиненный ущерб в размере более 46 млн руб.

Артем Айрапетян и Анар Гусейнов были задержаны и арестованы. Им предъявлено обвинение.

В настоящее время утверждено обвинение по делу. Материалы переданы в суд.

Перед этим обоим фигурантам уголовного дела был продлен арест еще на полгода. Ближайшее заседание состоится 3 марта.

Георгий Портнов