Самарских производителей «Мистера Сидра» будут судить за массовое отравление россиян

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном производстве и сбыте напитка «Мистер Сидр». Преступление инкриминируется жителям Самарской области Анару Гусейнову и Артему Айрапетяну. Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и продажа спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей). Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УМВД по Курганской области Фото: Пресс-служба УМВД по Курганской области

По версии следствия, в 2023 году учредитель и фактический руководитель ООО «Анди» Анар Гусейнов вместе с Артемом Айрапетяном организовал в помещении в Самаре производство сидра. Для экономии времени и технических расходов они добавили в растворимый сок спирт.

С мая по июнь 2023 года Артем Айрапетян купил 4 тысяч л спирта у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина. Это сырье было похищено со склада ГУ МВД России по Самарской области. Документов, подтверждающих законность продукции, не было.

Предполагаемые соучастники не проверяли приобретенный спирт на качество и безопасность и думали, что он этиловый, но в действительности он оказался метиловым. Эту жидкость обвиняемые использовали для производства около 48 тыс. л напитка под торговыми наименованиями «Мистер сидр» и «Лето сидр». Его разлили в тару с этикетками с недостоверной информацией о натуральном составе жидкости.

В итоге было продано более 30 тыс. л контрафактного напитка в магазины Удмуртии, Марий Эл, Курганской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей. После покупки и употребления напитка от отравления скончались 50 человек и 66 пострадали. Потерпевшие потребовали возместить им причиненный ущерб в размере более 46 млн руб.

В настоящее время Алексей и Дмитрий Егоров, а также Иван Гребенкин осуждены. Материалы в отношении Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна переданы в Красноглинский районный суд Самары.

Георгий Портнов