42% опрошенных москвичей засыпают в метро из-за хронического недосыпа

Московский метрополитен вместе с платформой «Дзен» представил результаты исследования о том, как москвичи спят в подземке (опрос проводился в феврале 2025 года). По итогам составлен рейтинг линий метро, где, по мнению респондентов, пассажиры спят чаще всего. 20% опрошенных выбрали Сокольническую линию в качестве «самой сонной».

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Реже всего россияне спят на Троицкой, Калининской и Некрасовской линиях — суммарно на них дремлют менее 2% респондентов.

Среди причин засыпания 42% респондентов назвали хронический недосып, 23% — скуку в долгой дороге. 21% засыпает в метро от чувства комфорта и уюта. По 10–20 минут в метро спят 37% опрошенных, по 20–40 минут — 35%. Вариант ответа «всего несколько минут» выбрали 23% респондентов.

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36% опрошенных заявили, что засыпают в метрополитене по пути на работу, 29% — на обратном пути домой, 25% — по пути на учебу. В опросе приняли участие 1217 респондентов (56% мужчин и 44% женщин).

Полина Мотызлевская