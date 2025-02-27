Апелляция решила изъять в госсобственность акции «Агрокомбината "Тепличный"»

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края, принятое в декабре 2024 года, об изъятии в государственную собственность 93,11% акций АО «Агрокомбинат "Тепличный"». Иск был подан заместителем генерального прокурора России к АО «Кубанские теплицы» и ООО «Центр электронных торгов», передает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд признал, что контроль над активами предприятия был незаконно передан в частные руки в ходе реорганизации совхоза «Тепличный». В соответствии с решением суда акции переданы в распоряжение Росимущества.

«Агрокомбинат "Тепличный"» — одно из крупнейших сельхозпредприятий Краснодарского края и одно из ведущих в России по выращиванию овощей в закрытом грунте. Активы компании оцениваются в 3,8 млрд руб., чистая прибыль — 170 млн руб., валовая прибыль — 411 млн руб. В его состав входят земельный участок площадью 72,8 га и 46 объектов недвижимости общей площадью 431 тыс. кв. м.

Вячеслав Рыжков