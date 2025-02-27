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На аукцион выставили четыре участка обанкротившейся компании «Невская логистика»

Четыре участка компании «Невская логистика» общей площадью 40 тыс. кв. м. выставили на аукцион. Они предназначены под торговлю, жилье и склады. Общая цена всех лотов составляет около 370 млн рублей. Прием заявок продлится с 3 марта по 4 апреля. Торги состоятся 11 апреля.

Дело в том, что «Невскую логистику», связанную с торговым домом «Интерторг», в 2021 году признали банкротом. Один из участков компании площадью 3,5 тыс. кв. м расположен на улице Изотова в Гатчине, напротив ПНИ. Он занят одноэтажным зданием площадью 1,2 тыс. кв. м, ранее там работал магазин.

Следующий участок площадью 18,5 тыс. кв. м находится в промзоне Шушар, он предназначен под склад. Еще два надела площадью 6,6 тыс. кв. м и 11,4 тыс. кв. м соответственно расположены в Славянке. На Ростовской улице можно построить жилье, на Торопецкой улице – объект розничной торговли.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что институт им. Вавилова на Васильевском острове не смогли продать за 3 млрд рублей. Подробнее читайте в материале «Инвесторы не навели фокус».

Андрей Маркелов

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