Следователи инициировали проверку после схода лавины в горах Сочи

Специалисты СКР начали доследственную проверку после схода лавины на южном склоне горы Аибга в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации следователей, три человека катались вне оборудованных трасс горнолыжного курорта. После схода снежной массы один из них перестал выходить на связь. Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия для установления обстоятельств происшествия и поиска пропавшего человека.

Инцидент произошел днем в понедельник, 24 февраля. Гид с райдерами попали под лавину в опасной зоне. С двумя из них спасатели поддерживают связь, третий участник инцидента не выходит на контакт. Сотрудники спасательных служб прорабатывают безопасный маршрут для эвакуации пострадавших.

Мария Удовик