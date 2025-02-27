Джефф Безос поставил The Washington Post на два столпа

Отныне все статьи на редакционной полосе в The Washington Post (WP) должны будут отражать идеи личных свобод и свободного рынка. Такое заявление сделал владелец издания миллиардер Джефф Безос, предупредив, что не соответствующие этому требованию материалы публиковаться не будут. Редактор полосы Дэвид Шипли тут же подал в отставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Миллиардер Джефф Безос

Фото: Evan Agostini / Invision / AP Миллиардер Джефф Безос

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Джефф Безос разослал сотрудникам The Washington Post письмо, в котором изложил изменения требований к содержанию материалов на полосе, на которой публикуется мнение редакции по актуальным вопросам. Как сообщил он редакции, теперь на этой полосе каждый день должны появляться статьи, «поддерживающие и защищающие два столпа»: «личные свободы и свободные рынки». При этом господин Безос предупредил, что «точки зрения, критикующие эти столпы, публиковать придется кому-то другому».

Свое решение владелец издания объяснил тем, что сейчас уже не те времена, когда каждое утро подписчики газеты получали в почтовый ящик газету, на редакционной полосе которой были «самые разные мнения». Сегодня, считает господин Безос, «эту работу выполняет интернет». Кроме того, заявил он, тема личных свобод и свободных рынков, которые очень хороши для страны, слабо освещается в Америке, поэтому WP должна «заполнить этот пробел».

Два столпа, на которые теперь должны опираться редакционные статьи в WP, основываются, по словам господина Безоса, на понятии свободы, и эта свобода «этична — она минимизирует принуждение, и практична — она стимулирует творчество, изобретательность и процветание».

Глава отдела, публикующего редакционные статьи, Дэвид Шипли не разделил энтузиазма владельца издания по поводу новой этичной и практичной свободы. Господин Безос отметил в своем письме, что если на его предложение продолжить руководить отделом на основе новых требований господин Шипли не ответит «да, однозначно!», то это равносильно ответу «нет». Дэвид Шипли просто подал в отставку. Теперь уже бывший редактор объяснил коллегам, что принял это решение «после размышлений о том, как наилучшим образом мне стоит двигаться вперед в профессии, которую я люблю».

Отставке предшествовали несколько месяцев конфликтов владельца с сотрудниками редакции и отдела Дэвида Шипли, в частности. Началось все с предшествовавших выборам в США недель, когда по решению господина Безоса WP впервые за 36 лет не стала поддерживать какого-то из кандидатов на пост президента. Это вызвало недоумение журналистов и критику со стороны подписчиков, политических деятелей и экспертов.

В последующие месяцы новый гендиректор WP Уилл Льюис принял ряд вызвавших обеспокоенность редакции решений, в частности уволил около 100 сотрудников редакции, в том числе ряд крупных журналистов.

В середине января журналисты WP направили Джеффу Безосу письмо с просьбой вмешаться в ситуацию. Возможно, решение о «двух столпах» и было таким вмешательством. Как пишет CNN, на это отреагировали несколько действующих и бывших сотрудников редакции WP, назвав случившееся «недопустимым вмешательством со стороны Джеффа Безоса» и «полным отказом от принципов подотчетности власти, правосудия, демократии, прав человека и точной информации, которая прежде оживляла этот раздел, в пользу интересующей белого миллиардера эгоистичной повестки».

Алена Миклашевская