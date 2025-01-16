Редакция The Washington Post требует встречи с Джеффом Безосом

Более 400 сотрудников The Washington Post (WP) подписали письмо, адресованное владельцу издания миллиардеру Джеффу Безосу. Как сообщает CNN, они выразили обеспокоенность ситуацией в редакции и призвали господина Безоса вмешаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джефф Безос

Фото: John Locher, File / AP Джефф Безос

Фото: John Locher, File / AP

Письмо не предназначалось для публикации, но быстро утекло в соцсети. «Мы глубоко встревожены недавними решениями руководства, после которых читатели стали сомневаться в моральных принципах издания, эти решения порывают с традицией прозрачности, они вынудили уволиться некоторых из наших самых выдающихся коллег, и скоро уйдут и другие»,— говорится в письме.

По данным The Wall Street Journal, в 2024 году после решения руководства не поддерживать кандидата в президенты США Камалу Харрис WP потеряла 250 тыс. подписчиков, или 10% от их общего числа. Количество посетителей сайта WP сократилось со 114 млн в ноябре 2020 года до 54 млн в ноябре 2024 года. Финансовые потери газеты в 2024 году составили около $100 млн.

На прошлой неделе гендиректор WP Уилл Льюис, назначенный на этот пост Джеффом Безосом в ноябре 2023 года, уволил около 100 сотрудников. Авторы письма призвали миллиардера «приехать в редакцию и встретиться с руководством, как уже бывало прежде, для обсуждения происходящего». Как сообщает The New York Times, в руководстве WP прокомментировать письмо отказались. Представитель Джеффа Безоса на запрос о комментарии не ответил.

Алена Миклашевская