МИД КНР: попытки США вбить клин между Пекином и Москвой «безуспешны»

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что попытки властей США «вбить клин» в отношения КНР с РФ «абсолютно безуспешны». По его словам, китайско-российские отношения будут развиваться независимо от внешних изменений.

«Китайско-российские отношения будут спокойно демонстрировать прогресс вне зависимости от больших изменений в международной конъюнктуре»,— сказал пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства. «(Попытки.— "Ъ") США вбить клин в отношения Китая и РФ абсолютно безуспешны»,— подчеркнул он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор по инициативе российской стороны. В ходе общения президент РФ проинформировал китайского коллегу о российско-американских контактах. Китайский лидер во время разговора назвал Китай и Россию добрыми друзьями, которые поддерживают друг друга и достигают общего развития.

Анастасия Домбицкая