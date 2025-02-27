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Полковник МВД застрелился в здании главного управления по борьбе с коррупцией

Как стало известно «Ъ», в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупции МВД России в Рязанском переулке Москвы обнаружено тело полковника Евгения Головатого. Предполагается, что офицер покончил с собой в служебном кабинете, использовав для этого табельный пистолет.

Здание Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупции МВД России

Здание Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупции МВД России

Фото: Яндекс карты

Здание Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупции МВД России

Фото: Яндекс карты

Следственными органами СКР проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение — возбуждение уголовного дела, например о доведении до самоубийства или отказ в этом. По данным «Ъ», полковник являлся заместителем начальника управления «П», которое борется с преступностью на крупных промышленных предприятиях.

Олег Кутасов

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