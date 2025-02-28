Десять правил здоровой жизни, разработанных АМСМР

Рациональное питание

Рациональное питание — это питание человека, которое учитывает его физиологические потребности в энергетической ценности, полезных питательных веществах (белки, жиры, углеводы, витамины, минералы, микроэлементы, другие полезные вещества), основываясь на данных о возрасте, заболеваниях, физической активности, занятости, окружающей среде.

Соблюдение питьевого режима

Питьевой режим — наиболее рациональный порядок потребления воды в течение суток, устанавливающий объем и периодичность, а также химический состав и физические свойства выпиваемых жидкостей с учетом вида деятельности человека, климатических условий окружающей среды и состояния организма. Правильный питьевой режим обеспечивает нормальный водно-солевой обмен и создает благоприятные условия для жизнедеятельности организма.

Физическая активность

Физическая активность — вид деятельности человеческого организма, при котором активация обменных процессов в скелетных (поперечнополосатых) мышцах обеспечивает их сокращение и перемещение человеческого тела или его частей в пространстве. Как физиологический процесс физическая активность присуща любому человеку. Она может быть низкой, если человек осознанно или вынужденно ведет малоподвижный образ жизни, и, наоборот, высокой, например у спортсмена.

Здоровый сон

Здоровый сон — это тот сон, после которого человек чувствует себя отдохнувшим. Во сне тело набирается сил, а мозг обрабатывает полученную за день информацию. Если сна недостаточно или он некачественный, мозг не успевает выполнить ночную работу и человек может чувствовать себя вялым и неспособным сосредоточиться.

Прекращение и отказ от табака

Прекращение табакокурения и полный отказ от употребления любых форм табака имеет неоспоримое множество преимуществ для здоровья, даже при наличии табачной зависимости у пациентов с большим стажем табакокурения (>20 пачка/лет):

снижение риска заболеваний: уже через несколько лет после отказа от табакокурения риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, хронической обструктивной болезни легких, рака легких и других онкологических заболеваний, связанных с курением, снижается до 2,5 раза;

увеличение продолжительности жизни: отказ от табакокурения в любом возрасте может увеличить продолжительность жизни за счет снижения риска преждевременной смерти на 15–20 лет.

Контроль уровня артериального давления

Кровяное давление — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным. Один из показателей жизненно важных функций и биомаркеров. Наиболее часто под кровяным давлением подразумевают артериальное давление. Кроме него, выделяют следующие виды кровяного давления: внутрисердечное, капиллярное, венозное.

Контроль массы тела

Избыточная масса тела — это состояние организма, при котором тот имеет массу жировой ткани, превышающую диапазон, принятый для здорового тела. Это состояние особенно распространено в тех местностях, где люди имеют легкий доступ к обильной еде и при этом ведут малоподвижный образ жизни. Обычно под термином «избыточная масса тела» понимается состояние, когда индекс массы тела человека находится в интервале 25–30 кг/кв. м (при ИМТ более 30 диагностируется ожирение).

Контроль уровня холестерина

Холестерин — это органическое жироподобное вещество, которое содержится в клеточных мембранах. 75% всего холестерина организм вырабатывает самостоятельно — в основном в печени и тонком кишечнике. Оставшиеся 25% поступают с пищей. Общий запас холестерина в организме ≈140 г.

Контроль уровня глюкозы

Гликемия (от др.-греч. «γλυκύς» — «сладкий» — и «αίμα» — «кровь») — содержание глюкозы в крови. Норма — 590–1080 мг или 3,3—6,0 ммоль/л. Гликемия управляется несколькими физиологическими процессами. Уровень глюкозы колеблется к более высоким уровням после приема пищи, из-за желудочного и кишечного поглощения легко усваиваемых углеводов (низкой молекулярной массы) из пищи или путем расщепления из других продуктов питания, таких как крахмалы (полисахариды). Уровень глюкозы понижается в результате катаболизма, особенно при повышении температуры, при физической нагрузке, стрессе.

Управление стрессом

Стресс (от англ. «stress» — «нагрузка, напряжение, состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом). Стресс направлен на развитие в ответ на стрессорное воздействие защитно-приспособительных реакций организма с задействованием симпатоадреналовой системы (с активацией нейрогуморальной регуляции путем возбуждения симпатической вегетативной нервной системы и гиперсекреции гормонов: КРГ (гипоталамус) > АКТГ (гипофиз) > кортикостероиды (кора надпочечников)) и связан с развитием общего и местного адаптационного синдрома.