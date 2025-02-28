День прихода весны и начало нового года

Дорогие друзья!

От имени центрального духовного управления буддистов с радостью поздравляем всех буддистов России с самым любимым праздником, который известен под множеством имен: Цаган Сар, Сагаалган, Шага, Чага Байрам, Лосар. Однако, как бы его ни называли, суть остаётся неизменной — это день, знаменующий приход весны и начало нового года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Центрального духовного управления буддистов Геше Йонтен

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Председатель Центрального духовного управления буддистов Геше Йонтен

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Этот праздник, сохранившийся сквозь века, отмечается в первый лунный день первого весеннего месяца и символизирует обновление природы и всего живого. Мы радуемся долгожданному переходу от зимней стужи к весенней теплоте, верим в новые начинания и надеемся на счастливое будущее.

Этот день связан с легендарной богиней-защитницей Палден Лхамо, которая, согласно легенде, в этот день победила злого демона и спасла живые существа. Поэтому еще до рассвета все буддийские храмы России наполняются светом лампад, ароматом благовоний и пением особых молитв, посвящённых богине Палден Лхамо.

По нашей астрологической традиции лунный день определяется по фазе луны на момент рассвета, поэтому в разных частях земного шара в один и тот же день могут быть разные лунные дни. Поскольку мы живем в самой большой стране мира, в этом году получилось так, что в европейской части России первый лунный день приходится на 28 февраля, в то время как в Бурятии, Туве и на Алтае он наступит только 1 марта. Несмотря на разницу в один день, этот праздник объединяет сотни тысяч буддистов нашей страны. В этом году у нас получился двойной праздник: 28 февраля мы поздравляем калмыков и буддистов европейской части России, а 1 марта — бурят, тувинцев и алтайцев. Все это только подчеркивает разнообразие и богатство нашей единой буддийской культуры. Пусть же уникальные культура и традиции народов России всегда процветают и наполняют нашу жизнь смыслом и вдохновением. Пусть в каждом доме царят мир, спокойствие и благоденствие! Чтобы каждый проявлял только доверие, доброту и любовь друг к другу. От всей души желаю всем счастья, добра, здоровья, благополучия и праздничного настроения!

Председатель Центрального духовного управления буддистов Геше Йонтен