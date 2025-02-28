Священный месяц Рамадан

Дорогие мои соотечественники, единоверцы, братья и сестры!

После захода солнца сегодня, 28 февраля, начинается благословенный Рамадан, месяц, в который был ниспослан Священный Коран в руководство для людей и как разъяснение прямого истинного пути. С завтрашнего утра мусульмане вступают в пост во имя очищения и прощения всех грехов, совершенных в течение пройденного нами года. Мусульмане мира исполнят повеление Всевышнего Творца соблюдать великий Пост в течение всего этого месяца. Приветствую предстоящие дни и прошу Всевышнего Аллаха принять наш пост и молитвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Пост месяца Рамадан — один из важнейших столпов благословенной религии Ислам, месяц осмысленного выбора прямого пути, который мы целиком посвящаем глубокому познанию замысла Творца и Его Слов — Благородного Корана: «Месяц Рамадан — это месяц, в который был ниспослан Коран как руководство для людей, как доводы истинного пути и различение между истиной и ложью. Кто из вас застанет этот месяц, пусть проведет его в посте, а кто болен или в пути, пусть соблюдает пост в другие дни. Аллах желает вам облегчения и не желает вам трудностей, и чтобы полно и завершенно совершили вы пост и возвеличили Господа за то, что Он вывел вас к пути истинному, и были благодарны Ему!» (2:185)

До наступления Ураза Байрама, завершающего пост, мусульмане выплачивают фитр-садака, в эти же дни принято выплачивать закят, что означает передачу части доходов в пользу нуждающихся. Эти предписания не заповеданы нам как невыносимое бремя, а служат нравственному воспитанию, упрочению нашего духа, учат умеренности и духовной дисциплине. Ислам — это религия и образ жизни и этими выплатами благословенная религия освобождает сердца своих последователей от чрезмерных страстей к накопительству и побуждает нас — во имя любви к Создателю — с готовностью выделять часть из своего имущества.

Неиссякаемые богатства и милость нашего Творца заключены в месяце Рамадан, в этот месяц Господь ниспосылает людям большие блага, прощает им их прегрешения, облагораживает и одаривает Своей милостью. Духовному очищению, осмыслению, возвышению мыслей и чувств, а главное, укреплению веры посвящен наш Пост. Месяц Рамадан — это наша усердная подготовка к тому, чтобы и во все остальные месяцы и годы нашей жизни мы избегали ошибок, исполняли свой религиозный долг, что приблизит нас к Всевышнему, позволит надеяться на Его милость и милосердие. В суре «Покаяние» сказано: «О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми» (9:119), будьте с теми, кто не скрывается и делает то, во что верит».

Мы молимся о мире, наша благословенная религия Ислам основана на предписаниях Единобожия, заветах мира и созидания. Соблюдая пост, мы обращаемся к Священному Писанию, вновь и вновь возвращаемся к истокам своей религии, мы чтим память наших предков-мусульман. Дорогие соотечественники, единоверцы, братья и сестры! И да будет принят Всевышним Аллахом наш пост и все совершаемые богобоязненные дела, и да сбудутся все наши добрые молитвы и пожелания! Да ниспошлет нам всем Аллах благополучие и покой в обоих мирах! И да будет благоденствие, мир и покой в нашей любимой стране — России! И да будет мир над вами, милость Аллаха и Его благоволение.

Главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России