Депутат Луговой: ЛДПР представит Мишустину перечень проблем с помощью военным на СВО

На одной из площадок организованного партией ЛДПР форума «Плечом к плечу. За Русскую Победу!» парламентарии и приглашенные гости обсудили перспективы производителей военного оборудования и возникшие в ходе СВО проблемы с военным оснащением армии. Модератор мероприятия, депутат и первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой гарантировал, что поднятые участниками круглого стола вопросы будут затронуты в ходе запланированной на 17 марта закрытой встречи руководства партии с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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На мероприятии, продлившемся почти полтора часа, выступили общественные деятели и мелкие промышленники в области производства бронежилетов, комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотников. Промежуточный итог беседы подвел депутат Заксобрания Запорожской области от ЛДПР и президент партийного благотворительного фонда «Плечом к плечу» Кирилл Перов. По его словам, первоочередными проблемами в зоне СВО являются некачественные штатные средства индивидуальной защиты, отсутствие планомерной работы по подготовке специалистов РЭБ и ремонту этих комплексов, а также острая нехватка бронированного транспорта. Отдельно была выделена невозможность легального использования частного транспорта в зоне СВО — по утвержденному Минобороны регламенту машины должны сначала ставиться на учет воинской части, без гарантии передачи транспорта в руки просителей.

Участвующие в дискуссии военные охотно согласились с критикой в адрес Минобороны и поблагодарили депутатов за оказанную их воинским частям помощь. В завершение встречи депутат Луговой пообещал, что ЛДПР намерена предложить инициативу по составлению единого реестра мелких предприятий и организаций, предложивших содействие в производстве и поставках необходимой для военных продукции.

Дмитрий Сотак