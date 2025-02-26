Совфед одобрил ограничение ареста тяжелобольных и матерей

Совет федерации поддержал закон о гуманизации мер пресечения. Он предполагает запрет на заключение под стражу подозреваемых и обвиняемых в ненасильственных преступлениях, женщин с малолетними детьми и людей с тяжелыми заболеваниями.

Для данных категорий граждан арест предполагается только при совершении насильственных преступлений средней тяжести. Заболевание должно быть подтверждено медицинскими документами, пояснили в пресс-службе. Женщинам с малолетними детьми заключение под стражу грозит только при тяжких преступлениях. Лишь в исключительных случаях такая мера может применяться в случае насильственных преступлений средней тяжести.

К исключительным случаям относится отсутствие постоянного места жительства в России, попытки скрыться от следствия или нарушить меру пресечения. Также арест возможен, если личность подозреваемого не установлена.

В 2024 году член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева сообщала «Ъ», что Минюст планирует расширить список тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Актуальный перечень включает 86 болезней, а проект нового списка — 143 заболевания.

Подробнее — в материале «Ъ» «Медицинское исключение».