В Анапе в собственность РФ возвращен стадион «Спартак»

Росреестр по решению суда зарегистрировал право собственности РФ на стадион «Спартак» в городе-курорте Анапе, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стадион «Спартак» в Анапе

Фото: @proc_23 Стадион «Спартак» в Анапе

Фото: @proc_23

С 2002 года владельцем стадиона была краснодарская краевая общественная организация «Физкультурно-оздоровительный спортивный клуб (ФОСК) "Спартак"», однако надзорное ведомство доказало в суде, что клуб приобрел права на объект незаконно.

Стадион «Спартак» расположен в центре Анапы на участке площадью 4,8 га. Помимо трибун, на территории расположен медицинский восстановительный центр и вспомогательные строения. Объект строился с 1975 по 1986 год за счет средств объединения «Росколхозкурортстрой» и управлялся всесоюзным добровольным спортивным обществом «Спартак». В 2002 году ФОСК «Спартак» через суд признал себя правопреемником анапского филиала одноименного спортивного общества, в связи с чем было зарегистрировано право собственности клуба на стадион.

Прокуратура Краснодарского края выяснила, что ФОСК «Спартак», являясь общественной организацией, вопреки требованиям законодательства неправомерно завладел федеральным имуществом, строительство которого осуществлялось за счет средств, выделенных из бюджета СССР. Арбитражный суд Краснодарского края согласился с доводами надзорного ведомства и вынес решение об истребовании стадиона «Спартак» из чужого незаконного владения. Решение суда вступило в силу.

Анна Перова, Краснодар