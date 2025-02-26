Братья Вороновы могут построить в центре Воронежа пятиэтажку за 285 млн рублей

Воронежское ООО СЗ «Куб» заявило проект пятиэтажного дома на улице Жилина в Центральном районе облцентра. Стоимость строительства оценивается в 285 млн руб. Генподрядчиком выступает ООО ТСП «Воронеж строй комплекс» Алексея и Игоря Вороновых. Это следует из проектной декларации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пятиэтажку хотят построить в историческом центре Воронежа

Фото: из проектной декларации Пятиэтажку хотят построить в историческом центре Воронежа

Фото: из проектной декларации

На участке площадью 988 кв. м, принадлежащем застройщику, может появиться двухподъездная пятиэтажка на 4,15 тыс. кв. м. Под жилые помещения отводится 2 тыс. кв. м, еще 769 кв. м предусмотрено для нежилых, которые разместятся на первом этаже.

В доме планируется обстроить 30 квартир — 12 двухкомнатных, 11 трехкомнатных и семь однокомнатных. На придомовой территории не будет детских, спортивных и мусорных площадок, а также собственного паркинга. Предусмотрено 18 гостевых машино-мест на ней и пять вне нее.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2026 года. Квартиры в нем будут продавать с использованием эскроу-счетов.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Куб» было зарегистрировано в Воронеже мае 2024 года для деятельности заказчика-застройщика, генподрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар и гендиректор — Иван Вяльцев. В ноябре 2024 года он учредил в Воронеже ООО СЗ «Куб-инвест» с аналогичным видом деятельности, в июле 2023-го — ООО «Рента групп», которое занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Какие проекты ГК «Развитие» заявила в Воронеже и Крыму — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова