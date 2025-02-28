Есть лекарство у Вани Жезлова!

21 февраля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Псков» мы рассказали историю трехлетнего Вани Жезлова из Псковской области («Ваня и собака-кусака», Светлана Иванова). У мальчика острый лимфобластный лейкоз. Ему назначена химиотерапия, но на основные ее препараты у Вани развилась аллергия. По жизненным показаниям мальчику требуется онкопрепарат высокой степени очистки спектрила. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 406 492 руб.) собрана. Родители Вани благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

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Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Ваня Жезлов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 21 февраля 6755 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Псков», «Красноярск», «Тамбов», «Алтай» и еще 131 регионального СМИ — партнера Русфонда, а также 35 компаний исчерпывающе помогли 66 детям на 25 330 846 руб.