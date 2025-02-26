В онлайн-кинотеатре Kion упразднят должность, которую занимал Игорь Мишин

В онлайн-кинотеатре Kion больше не будет должности генерального продюсера, рассказала в интервью «Ъ» гендиректор «МТС Медиа» Софья Митрофанова. До ноября 2024 года генпродюсером Kion был Игорь Мишин. Он ушел из онлайн-кинотеатра «в связи с личными обстоятельствами». Незадолго до этого у него дома прошли обыски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Софья Митрофанова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Софья Митрофанова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Уход Игоря Николаевича не является кризисным событием. Если бы он или акционеры видели, что с его уходом для онлайн-кинотеатра наступят сложные времена, это событие не произошло бы»,— сказала госпожа Митрофанова. По ее словам, позиция генпродюсера должна находиться над всеми бизнесами и существовать в рамках холдинга.

Игорь Мишин был генеральным продюсером Kion с 2023 года. 21 ноября 2024 года силовики провели обыски в его доме в подмосковном коттеджном поселке. Как позднее рассказал сам господин Мишин в интервью Ксении Собчак, обыски были связаны с уголовным делом галериста Марата Гельмана (признан Минюстом иноагентом).

Контентную политику Kion будет определять генпродюсер «МТС Медиа», пояснила госпожа Митрофанова. Так как на данный момент эта должность вакантна, функции генерального продюсера выполняет сама гендиректор. «Я однозначно планирую расширять аудиторию онлайн-кинотеатра. Это означает, что стратегия, ориентированная на его ключевую аудиторию, будет достраиваться и расширяться»,— добавила госпожа Митрофанова.

Подробнее об этом читайте в интервью Софьи Митрофановой.