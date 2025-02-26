Погибший на СВО уроженец Сызрани стал Героем РФ

Уроженцу Сызрани Азизу Кудрякову, погибшему в зоне спецоперации, присвоено звание Героя РФ. Высокую награду получила семья военнослужащего. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Гвардии старший лейтенант героически погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения СВО 25 июля 2024 года. В начале февраля Указом Президента России Азизу Кудрякову было присвоено звание Героя Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Азиз Кудряков был боевым офицером и командиром вертолета. Он окончил высшее военное авиационное училище летчиков в Сызрани, служил в Ленинградской области. В 2020 году Азиз Кудряков стал участником военной операции в Сирии.

Он был награжден боевыми и государственными наградами, включая Орден Мужества, медалью «За боевые отличия» и медалью Нестерова. Азиз Кудряков отправился на СВО в первый ее день. В марте 2024 года он был представлен к званию Героя России за боевые заслуги и уничтоженную технику врага, но принять «Золотую Звезду» при жизни не успел.

Георгий Портнов